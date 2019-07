Fatale woningbrand in Nieuwleusen mogelijk aangestoken

Agrarisch datingbu­reau Farmers4Love zet er een punt achter: ‘te veel concurren­tie van Tinder’

7:00 Twee touringcars vol en een bestelbusje met baby's, dat moet zo'n beetje de oogst zijn van zes jaar Farmers4Love. En vast een hoop verborgen liefdes. De agrarische datingsite waar boeren en boerinnen elkaar voor het leven weten te vinden, houdt er over krap een maand echter mee op. Te veel concurrentie van de Tinders, Lexa’s en de Peppers van deze wereld, en de man-vrouwverhouding loopt een beetje uit de pas. ,,Willen we mee, dan zouden we ook niet-agrariërs bij Farmers4Love toe moeten laten. Maar dan gaan we op in de massa, en dat willen we niet.”