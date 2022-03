Feestje van Allinq Cycling Team bij Olympia's Tour in Hardenberg wordt overschaduwd door valpartij van Jelle Bootsveld

Windturbi­nes geen stof tot praten in kieslokaal Klooster­haar: ‘Ik zie liever windmolens dan een kerncentra­le’

Kloosterhaar, Bergentheim en Sibculo verzetten zich de afgelopen raadsperiode fel tegen plannen voor windturbines in hun directe leefomgeving. Met succes, want uiteindelijk haalde de coalitie bakzeil. Laten de kiezers in dorpshuis ’t Haarschut in Kloosterhaar zich nu leiden door de standpunten van de verschillende partijen over windmolens, of kijken ze breder?

16 maart