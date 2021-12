Feestjes voor Nederlandse jongeren pal over de grens bij Hardenberg reden tot zorgen: ‘Wij kunnen niks’

video Geschrok­ken opa Jan bij woning dodelijke crash Nieuwleu­sen: ‘Mijn kleinzoon speelt daar vaak’

Jan Praas is zichtbaar opgelucht als hij kijkt naar de enorme schade aan het huis van zijn dochter in Nieuwleusen. Daar reed vanochtend een auto naar binnen, nadat de bestuurster onwel was geworden. Zij overleed later. Praas noemt het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen.

2 december