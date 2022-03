Festival De Vecht krijgt subsidie van 50.000 euro: ‘Hiermee kunnen we Hardenberg op de kaart zetten’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronabe­smet­tin­gen nemen in hele regio flink af, behalve in Flevoland

Het daling van de coronabesmettingen lijkt weer te zijn ingezet. In de afgelopen 24 uur werden in deze regio 892 minder besmettingen gemeld dan een dag geleden. In totaal is Oost-Nederland vandaag goed voor 6.805 coronagevallen. De enige veiligheidsregio waar vandaag geen afname te zien is, is Flevoland.

13 maart