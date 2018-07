Fietser overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Westerhaar

Duiken voortaan taboe in zwembad Klooster­haar

12:06 Duiken is voortaan taboe in zwembad De Bargn's in Kloosterhaar. Tijdens een onaangekondigde controle is het duikverbod opgelegd, zo heeft het zwembad bekend gemaakt. Een uitleg over wat de aanleiding is voor het verbod is niet gegeven.