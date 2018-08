Fietsers doorkruisen regio tijdens twintigste Vechtdal Fietsvierdaagse

Het Vechtdal is van 4 tot en met 7 september nog meer het walhalla voor fietsers dan het doorgaans al is. Dan wordt de twintigste editie van de ANWB Vechtdal Fietsvierdaagse gehouden.

Voor de nieuwe editie van de Vechtdal Fietsvierdaagse zijn verschillende routes uitgezet die elk hun eigen thema hebben. Fietsers kunnen kiezen uit routes van veertig of zestig kilometer en zelf bepalen of zij één of meerdere dagen meedoen. Fietsers kunnen dagelijks starten tussen 08.30 en 11.30 uur; om 17.00 uur sluit de laatste stempelpost.



Routes

Traditioneel starten de fietsers elke dag vanuit een andere plaats. Op 4 september is dat Camping de Beerze Bulten, Kampweg 1 in Beerze. Het thema is dan De Loop van de Vecht. 5 September staat de De Loop van de Reest centraal en zijn er twee startplaatsen; op camping Si-Es-An aan De Haar 7 in Balkbrug en op camping het Stoetenslagh aan de Elfde Wijk 42 in Rheezerveen. Op 6 september is de start op camping 't Veld aan de Grote Beltenweg 15 in Rheeze en draait het om De Loop van de Grens. De laatste fietsdag is op 7 september met het thema De Loop van de Regge en dan starten de fietsers op Camping Bergzicht, Dalmsholterweg 4 in Giethmen.

Fietsers kunnen elke dag bepalen of ze de lange of korte route fietsen. De routekaarten worden per dag bij de start uitgereikt, met informatie over de bezienswaardigheden die de fietsers onderweg tegen komen. De deuren van een aantal attracties onderweg staan open en zijn gratis te bezoeken of tegen gereduceerd tarief.

Fiets Service

Op de startcampings zijn allerhande faciliteiten voor de fietsers beschikbaar. Zo helpt de ANWB Wegenwacht Fiets Service bij pech de fietsers weer in het zadel en is er een klusteam beschikbaar dat voorlichting geeft over de technische aspecten van het kamperen.