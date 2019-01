Fietspad verbindt Radewijk en Wielen

Het plan om via Radewijk het bestaande fietspadennetwerk in het Vechtdal op de Grafschafter Fietsentour over de grens aan te sluiten zijn niet nieuw, maar nu wil Hardenberg doorzetten. In de vorige coalitieperiode is er tussen die gemeente en het Duitse Laar - dik 2.000 inwoners, Gerhard Trüün is er de burgemeester - de wens uitgesproken om de internationale verbinding tot stand te brengen. Maar om het fietspad tussen Radewijk, Laar en ook het Duitse Wielen daadwerkelijk aan te leggen moet er wel eerst overeenstemming met particulieren gevonden worden. De grond die nodig is voor de fietsverbinding is immers nog niet van de gemeente.