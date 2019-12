Finishboog crossloop Hoonhorst verdwenen, oudejaarsgrap of diefstal?

Foto's Dit waren volgens jullie de mooiste fotomomen­ten van 2019

12:33 De laatste dag van 2019. Nog een paar uurtjes en we luiden het nieuwe jaar in. Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. We vroegen jullie om je mooiste fotomoment van 2019 in te sturen. En we ontvingen prachtige foto’s! Een overzicht.