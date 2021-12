Flinke botsing in Lemelerveld: bestuurder met veetrailer ziet andere auto over het hoofd

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Besmettin­gen vlammen weer op in Overijssel

Waar het eerst de goede kant op leek te gaan met coronabesmettingen in Overijssel, nemen de besmettingen nu opnieuw toe. Hattem en Staphorst blijven hangen in het laagste aantal besmettingen van de regio Oost-Nederland. In de hele regio werden er 1889 besmettingen met Covid19 gemeld. Gisteren waren dat er 1888.

11 december