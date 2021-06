Flinke file op A28 tussen Zwolle en Hoogeveen nadat vrachtwagen van de weg raakt

Celstraf voor Hardenberg­se cokedealer die zei alleen lachgas en 3mmc te verkopen

17 juni Hij balanceerde tussen goed en kwaad, zo zag de 23-jarige Hardenberger het zelf. Hij verkocht naar eigen zeggen alleen lachgas en de nog toegestane drug 3mmc. Volgens de rechtbank was van balanceren al geen sprake meer: voor de handel in coke is de man is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.