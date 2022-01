Flinke stroomstoring in Hardenberg na uren opgelost

Cultuurhis­to­risch Centrum Ommen publiceert bijzonder fotoboek: ‘Zo kunnen we verdwenen dingen bewaren’

Het was alweer even geleden, een boek over de Ommer geschiedenis van het plaatselijke Cultuurhistorisch Centrum. Met de naderende heropening van het museum genoeg reden voor de publicatie van Door de tijd, dat via foto's oud en nieuw verenigt. Jan Doedens, secretaris van het centrum en betrokken bij de redactie, vertelt.

30 januari