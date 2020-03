Formule 1-evenement in Hardenberg gaat niet door

Burgemees­ters regio Zwolle en Deventer willen zelf digitaal ingrijpen bij cybercrime

6:30 Dagenlang lag de gemeente Lochem vorig jaar plat. Gehackt. Paspoort aanvragen? Vergeet het maar. ,,Dit is de tijd om het wat actiever op te pakken’’, zegt burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland. Hij is ‘chef digitale veiligheid’ van elf gemeenten rond Zwolle en had in 2012 al te schaften met ‘Facebook-feest’ Project X in Haren. Burgemeesters kunnen nu al woningen sluiten, maar denken aan het afsluiten van internetverbindingen. ,,We laten desnoods de rechter een oordeel vellen.’’