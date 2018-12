Forse aanrijding op Hessenweg (N340) in Dalfsen

video Tiny Forest in Hardenberg is aangelegd: Zelfs hier zijn er kinderen die nooit in het bos komen

17:00 1200 boompjes op 350 vierkante meter. Het allereerste Tiny Forest in Hardenberg is aangelegd. Ruim honderd leerlingen van basisscholen De Kern en De Marsweide hebben samen vrijdagmiddag boompjes gepland in park Boesemeer, in de wijk Marslanden.