Frank Schuttert mag in plaats van de spijkerbroek de rijbroek weer aan tijdens CSI Ommen: ‘Ik begon met nul paarden’

Je won hier bij CSI Ommen de Grote Prijs in 2016, wat is het grootste verschil tussen toen en nu?

Schuttert: ,,Dat in eerste instantie het resultaat, maar in de loop der tijd de manier van rijden belangrijker werd. Eerst stond foutloos rijden voorop, dan kwam het goed rijden. Onlangs, in de Grote Prijs van Geesteren, tikte ik er twee balken af, maar ik hield er een goed gevoel aan over omdat de rit op zichzelf goed was. In het begin baalde ik enorm van zulke fouten.”

Wat maakte die bewuste zege zo speciaal?

,,Mijn eerste toppaard Winchester lag er door een blessure lang uit. Het was zijn eerste grote concours na die blessure. Iedereen kende mij door Winchester, maar Ommen paste vaak niet in de planning, bijvoorbeeld door landenwedstrijden met Oranje. ‘Waar blijft hij nou?’, vroegen mensen dan. Het was de eerste keer dat ik hem hier reed, maar het bleek voor zijn afscheid hier in 2018 ook één van zijn laatste concoursen.”

Aanvankelijk vertrok je naar Jos Lansink in België terwijl hij eigenlijk geen plaats voor je had. Ben je met die zelfde standvastigheid voor jezelf begonnen?

,,Dat ik mocht blijven bij Jos gaf mij veel vertrouwen, maar over het voor mezelf beginnen was ik nooit zo overtuigd. Het was meer het gevoel dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik had bij wijze van spreken nog tien jaar voor Jos kunnen rijden, wat waarschijnlijk ook heel goed zou gaan. Die acht jaar was een ontzettend mooie periode, dat had ik niet anders gewild. Zelfs een succesvol iemand als Jos zei op een gegeven moment als stalruiter: ‘en nu ga ik het zelf doen’. Bij mij was dat niet anders.”

Je werkt samen met jouw broer Hendrik-Jan, maar jullie hebben hier allebei een eigen stal. Hoe werkt dat?

,,We hebben ieder onze eigen paarden, bij mij zijn dat er nu acht. Dat zijn er niet heel veel, maar het zijn wel allemaal (oudere) wedstrijdpaarden. Op die manier probeer ik internationaal de aansluiting te houden, want met enkel heel jonge paarden kun je geen grote wedstrijden rijden. Dan zak je ver weg op de wereldranglijst en er dan nog tussen komen is heel moeilijk. Om die paarden te bekijken ging ik in het begin veelal in spijkerbroek naar concoursen, want ik begon met nul paarden. De heel jonge paarden probeer ik samen met Hendrik-Jan te vinden.”

Wat mogen we zondag van je verwachten in de GP, ervan uitgaande dat jij je daarvoor plaatst?

,,Één van die wat oudere paarden is de elfjarige Gream, die ik waarschijnlijk ga rijden. Het is een paard met een super instelling die in de ring iets extra’s kan. Daarbij heb ik het gevoel dat hij binnenkort in een heel ‘dikke’ proef, zoals wij ruiters dat noemen, nul gaat springen. Tussen nu en zondag? Dat zou mooi zijn.”

CSI Ommen toe aan twaalfde editie Voor de twaalfde maal organiseert de familie Schuttert het CSI Ommen. Het internationale springen (tot driesterrenniveau) vormt vanaf woensdag de hoofdmoot, maar de komende vijf dagen is er eveneens een dagvullend programma.

Zo staat de woensdagavond in het teken van de dressuur, met een clinic van drievoudig olympisch kampioene Anky van Grunsven (19.50 uur). Verder staan onder meer het puissancespringen, over een hoge muur, en een paardenveiling op het programma. De Grote Prijs is zondagmiddag (15.00 uur) het afsluitende hoogtepunt.