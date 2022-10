Freya Dubbink ontvangt warmte uit gemeenschap na diefstal paardenspullen

Dubbink is weer aan de Klinkerweg bij Hardenberg, waar onverlaten ergens tussen afgelopen woensdag vier uur ’s middags en donderdagmiddag 12 uur hebben toegeslagen. Even later deed Dubbink de nare ontdekking dat er iets gruwelijk mis was. ,,Ik heb niets gezegd toen ik zag dat de bus leeg was, heb alleen maar gejankt”, vertelt ze. En ook nu zijn de waterlanders nog niet weg. ,,Ik stop ermee, ik kap ermee, dacht ik meteen. De schade ligt tussen de 2.250 en 3.000 euro. Ik ben maar voor 500 euro verzekerd. Hoofdstellen, halsters, een hoofdlampje, een stethoscoop, een zadel gemaakt van buffelhuid dat wel 1.500 euro kost: allemaal gestolen. Ja, zelfs een steentje met daarop ‘sterk’, gekregen van iemand die me sterk vindt: ook meegenomen”, zegt ze furieus en verbaasd tegelijk. Drie paarden van haar kudde kijken belangstellend naar haar, alsof ze met haar meevoelen.

Het kleine raampje in het portier is kapotgeslagen. Het glas ligt nog in de berm. Daarna is de achterdeur opengemaakt en alles wat waarde zou kunnen hebben meegenomen. De gedachte om ermee te stoppen is na een paar dagen verwerken omgezet naar plannen. ,,Want ik verwezenlijk met dit werk mijn droom die ik als kind al had. Ik zou gek worden wanneer ik stop”, vertelt ze. Deze positieve kijk op de toekomst heeft ze ook te danken aan het vele medeleven. Weer wordt ze emotioneel. ,,Ik heb al van alles gekregen. Een hoefstandaard en hoofdstellen, en ook halsters zijn om de deur gegooid. Zadels kreeg ik te leen, zodat ik toch verder kan met mijn werk. En ook bij restaurant De Gloepe kreeg ik steun, daar hoefde ik niet te betalen voor het eten. Ze wisten wat er gebeurd was. Ik ging toen nog harder janken, er is zo’n warme deken over mij heen gegooid de afgelopen dagen.”

Inmiddels is er ook een inzamelactie gestart op TikTok door mensen die Dubbink, haar werk en de paarden liefhebben. ,,Het werk van Freya is zo belangrijk voor mensen die te paard willen onthaasten in de natuur”, wordt verteld door Renske, die zelf in therapie is geweest bij Ranch Cross Borders. Inmiddels is al 2.100 euro gedoneerd. Aankomende dinsdag wordt aangifte gedaan. Volgens Dubbink zullen haar spullen inmiddels al ver weg zijn in oostelijke richting, er schijnt een levendige handel in paardenspullen te zijn. De bus zet ze voortaan voor haar huis in de stad. Al kan het daar natuurlijk ook misgaan, weet ze. ,,Ik vertrouw nog steeds de mensen. Al heeft het vertrouwen nu wel een deuk opgelopen.”