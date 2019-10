Friese roeiers weer snelste op de Vecht

Gemist? Boeren op de trekker naar Den Haag, drie vermiste wolven en twee heldinnen voorkomen tasjesroof in Zwolle

10:00 In de week van dierendag kwamen een hoop dieren voorbij in het nieuws: Drie rondzwervende wolven die talloze schapen hebben doodgebeten, blijken vermist. Ook was het de week van de boeren, die massaal per trekker naar het Malieveld in Den Haag reden. En de 68-jarige Jan uit Hattem mag sinds deze week niet meer autorijden vanwege de wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.