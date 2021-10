Frisse wind door Veldzicht Balkbrug: Hanny van Geffen na achttien jaar terug als directeur

Check jouw gemeente KAART | Situatie onveran­derd: Staphorst blijft ‘coronakop­lo­per’ van Nederland

5 oktober Staphorst is ook vandaag weer de gemeente met relatief gezien de meeste coronabesmettingen in heel Nederland. Het aantal positieve tests is zelfs gestegen ten opzichte van gisteren. Het goede nieuws: in de meeste omliggende gemeenten is het virus op z'n retour.