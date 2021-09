Fusieclub DVC Dedemsvaart is een feit, SCD’83 en SV Dedemsvaart bijna unaniem voor samenvoeging

Vijftien kilometer verderop, in Ommen, is de fusie al een feit en FC Ommen geboren. In Dedemsvaart gaat het dus ook snel in die richting. Zaterdagclub SCD’83 en zondagclub SV Dedemsvaart hebben het sinds een jaar over een samenvoeging. Nu heeft de tweede stemmingsronde duidelijk gemaakt dat er bij beide clubs weinig weerstand is tegen de vorming van fusieclub DVC Dedemsvaart. Bij de clubs werden ruim 412 stemmen uitgebracht, nog geen 15 leden waren tegen.

Jeugd

Voor Stefan Mensink, de huidige voorzitter van SV Dedemsvaart, was de stemming een formaliteit. ,,De uitspraak van de leden is overduidelijk. Deze fusie is een logisch gevolg van de veranderingen in de laatste jaren. De jeugd speelt in JVC Dedemsvaart al tien jaar samen, ze weten niet beter en vinden het raar als ze bij de stap naar de senioren voor een club moeten kiezen.’’ Het eerste elftal speelt dit seizoen al als DVC Dedemsvaart in de derde klasse.

Volgens Mensink is DVC Dedemsvaart op sommige vlakken al verder dan de buurman uit Ommen. Er is een businessclub, er is een klusteam. Groot vraagstuk na de fusie - die officieel door de KNVB wordt erkend per 1 juni 2022 - is de accommodatie. Sportpark De Boekweit is verouderd, de kleedkamers zijn al jaren afgekeurd. De gemeente moet in het najaar een keuze maken: of renoveren, of een nieuw sportpark bij de bij de Kotermeerstal.