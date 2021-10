Gaat de aangepaste versie van het Sallands Bakfeest door? ‘Het wordt nog spannend’

Het Sallands Bakfeest is vorig jaar geschrapt, maar op zaterdagavond 6 november gaat het weer los in de feesttent aan de Brinkweg in Dalfsen. Met de gebruikelijke muzikale ingrediënten – van dance (2 Brothers on the 4th Floor) tot rock (Mooi Wark) – maar ook met noodzakelijke aanpassingen. Als het tenminste doorgaat, want de organisatoren volgen de ontwikkelingen rond de coronavoorschriften op de voet.

In september hakten ze de knoop door: met de versoepelingen van dat moment leek een nieuwe aflevering van het Bakfeest wel haalbaar. ,,Al wordt het een aangepaste versie”, zegt Gerco Wennemars, een van de zes agrarische ondernemers die het evenement jaarlijks op poten zetten. ,,Het feest moet om middernacht afgelopen zijn, dus voor bezoekers is het raadzaam om bijtijds te komen. Wie pas halverwege de avond komt, mist de helft van het feest.”

De feesttent is open vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur trapt de feestband Papa di Grazzi af. Bij de ingang is een coronacheck, inclusief een geldig identificatiebewijs. En de garderobe naar buiten verplaatst, met kluisjes waarvoor borg moet worden betaald. En dit jaar is er geen gratis busvervoer zoals andere jaren. Te ingewikkeld met de huidige regels.

Entreeprijs

De entreeprijs is dit jaar hoger: elke bezoeker betaalt twee tientjes. ,,Onvermijdelijk”, noemt Gerwin Visscher de prijsverhoging. ,,We mogen de tent maar voor 75 procent vullen, wat neerkomt op zo’n vijfduizend bezoekers, terwijl we anders altijd uitverkocht zijn. Daarnaast maken we allerlei extra kosten, zoals de kluisjes voor de garderobe, de scanners voor de QR-code en extra controlemedewerkers. Daarnaast is het afgelopen jaar voor ons als ondernemers ook niet gemakkelijk geweest.”

Aanscherping van de coronamaatregelen als gevolg van de toename van het aantal coronabesmetting kan alsnog roet in het eten gooien. ,,Als de regering zoals gepland op 5 november een standpunt inneemt en eventuele nieuwe maatregelen op maandag 8 november ingaan, zitten we goed”, zegt Stefan Laarman. Inmiddels is die persconferentie naar 2 november gehaald. ,,Maar vanuit de medische wereld hoor je nu de roep om snellere maatregelen, dus het wordt nog spannend.”

Geïnvesteerd

Of ze er financieel op toeleggen als het Bakfeest onverhoopt niet doorgaat? ,,Ja, dat gaat ons wel geld kosten”, denkt Visscher. ,,We hebben al behoorlijk geïnvesteerd in de voorbereidingen. Al is het niet zo dat het voortbestaan van het Bakfeest op het spel staat. Mocht het niet lukken, dan hopen we op volgend jaar.”

Toegangsbewijzen zijn alleen in de voorverkoop te koop, bij regionale verkoopadressen en sinds afgelopen weekend ook online: bakfeest.nl