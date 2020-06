Gaat het toch weer mis bij viaduct in Varsen: heftruck is te hoog

Is de Evenemen­ten­hal Hardenberg hét alterna­tief voor de IJsselhal­len?

4 juni Nu de deuren van de Zwolle IJsselhallen na ruim dertig jaar definitief in het slot gaan, moeten evenementen op zoek naar een andere locatie. Een optie in Noordoost-Nederland is de Evenementenhal in Hardenberg. ,,Wij zien onszelf inderdaad als hét alternatief’’, zegt woordvoerder Patrick Drenthen.