Gashouder in Dedemsvaart zoekt samenwerking en eist plek op in cultuuraanbod gemeente

Met de opening van een nieuwe foto-expositie volgende week en een gevarieerd theater- en muziekprogramma voor het najaar, slaat de Gashouder in Dedemsvaart de corona-misère van zich af. Ze eist een plek op in het totale cultuuraanbod in de gemeente en wil door samenwerking ‘de positie versterken’ voor meer financiële armslag en een nog groter publiek.