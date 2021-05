Gedeputeerde wil kanaalbewoners Almelo-De Haandrik helpen, maar kan niets beloven

Het moment van de presentatie van het rapport staat Bert Boerman helder op het netvlies. Net als bewoners was hij ervan overtuigd dat onderzoekers van TNO en Deltares zouden constateren dat de schade aan - op dat moment - 350 huizen te relateren was aan werkzaamheden aan het kanaal, uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

Dat verband konden de onderzoekers echter slechts in zeer beperkte mate leggen. „Ik was even platgeslagen toen ik het hoorde. Want als dit het niet is, wat is het dan wel?” Een jaar later is er nog geen antwoord op die vraag. Op verzoek van deze krant blikt gedeputeerde Bert Boerman terug op het afgelopen jaar. „Er is megaveel gebeurd.”