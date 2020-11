Geen aanvullend onderzoek naar minderjarige verdachte dodelijke woningbrand Nieuwleusen

Impasse over LOC+ Hardenberg eindelijk voorbij: scholen en gemeente opgelucht

28 oktober Hardenberg haalde in 2018 de ambtenaren die werkten in het multifunctionele gebouw LOC+ terug naar het gemeentehuis. De twee medegebruikers (en -betalers), de mbo-scholen Alfa-college en Zone.College, waren daar niet blij mee, want voor hen dreigden stijgende exploitatiekosten. Na jarenlange onderhandelingen is er nu een akkoord over de financiële toekomst. Dat kost de gemeente Hardenberg de eerste jaren tonnen, maar levert rond 2025 een besparing op.