Geen bommetje meer: Koeien nemen onverwachte duik in zwembad van de buren

videoTwee koeien hebben vannacht een duik genomen in een zwembad in Punthorst. De pinken waren samen met drie andere dieren op drift geraakt. Het zwembad van een buurman zagen ze over het hoofd. Het kostte de brandweer van Nieuwleusen ruim een half uur om de angstige dieren weer op de kant te krijgen.

Het was een niet alledaagse melding, vannacht rond half twee. Bert van der Sluis, de eigenaar van het zwembadje aan de Domineesakker in Punthorst, kan er nu ook wel om glimlachen. ,,Dat was wel een bijzonder telefoontje naar de meldkamer. Dat horen zij ook niet elke dag natuurlijk. Maar ja, wat moet je. We werden wakker van lawaai en zagen de dieren. Het badje is 1.30 diep en daarmee te diep voor die beesten. Ze konden net boven blijven, maar niet te lang. We wisten ook niet direct van welke buren ze waren.”

Volledig scherm De koe wordt door de brandweerlieden uit het zwembad getakeld. © Marcel van Saltbommel

De brandweer van Nieuwleusen kwam al snel ter plaatse. Ook voor de vrijwilligers geen alledaagse melding. ,,Een koe in een put tref je nog wel eens. Dan zitten de dieren helemaal in een band. Maar nu was dat iets anders natuurlijk. Ik fotografeer al 36 jaar voor de brandweer, maar dit maakten we nog niet eerder mee”, zegt brandweerfotograaf Marcel van Saltbommel.

De dieren moesten er rap uit. ,,Ze konden amper het hoofd boven houden”, aldus bewoner Van der Sluis. ,,Ik heb nog gekeken of ik snel water weg kon pompen, maar dat ging ook niet zo snel.”

Brandweerslangen en tapijt

Twee brandweermensen gingen het bad in. Met brandslangen onder de kont en een stuk tapijt als ondergrond werden de dieren op de kant getrokken. Daarbij konden de brandweermensen gelukkig net de paniekerige klauwen van de dieren ontwijken. Een tweede brandweerwagen met een veetakel hoefde daardoor niet ingezet te worden.

Vervolgens bleven de dieren even uitgeput op de grond liggen. ,,Er waren nog drie pinken ontsnapt”, zegt Van der Sluis. ,,Ze waren echt wel angstig, dat kon je merken. Het was ook geen normaal gedrag. Ze zijn door alle afrasteringen heengeslagen. Misschien dat ze opgejaagd zijn. Daarom zijn ze ook niet terug naar het weiland gebracht, maar in de stal gezet. Ze hadden wat verwondingen, maar niet ernstig. Meer schaafwonden. Wellicht eerder van het uit het zwembad komen dan van iets anders.”

Van der Sluis moet vanmiddag bij thuiskomst nog eens even een goede blik werpen op zijn zwembad. ,,Ik vrees dat het niet meer te repareren is. Het is een stalen frame. En dat zag er niet meer uit als... nou ja, zoals het hoort. Mijn vrouw zei al: ‘Gelukkig is het het einde van het seizoen’. Hij lacht: ,,Dit wordt geen bommetje meer.”

Waarom het koppel pinken op de vlucht sloeg is niet bekend. De eigenaar van de dieren wil niet met de Stentor praten.