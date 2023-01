Geen nieuwe glorie voor Gramsbergen en Kelvin Jager op fameus zaalvoetbaltoernooi: ‘Heb ik de volgende dag nog last van’

met video Ruim duizend wandelaars sluiten weer aan voor de kersttocht in Vilsteren: ‘Maar we zijn nu in Bethlehem’

Het is vaste prik met kerst: de levende kerstwandeltocht in Vilsteren. Ook na twee coronajaren is het pittoreske dorp nog altijd een geschikt decor voor het kerstverhaal. ,,Maar we zijn nu in Bethlehem.”

26 december