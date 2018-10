Geen statiegeldfles meer te vinden in Ommen, na actie van Het Koloriet

De dominee wilde graag samen met de kinderen iets doen voor het door de aardbeving en tsunami getroffen Sulawesi. Dus bedacht hij dat de kinderen statiegeld konden verdienen. Dat was niet aan dovemansoren gericht op de school met 172 kinderen. ,,Komt bij dat we woensdag een studiedag hadden op school en daardoor de kinderen een vrije dag. Nou, dat hebben we geweten'', lacht Bol. ,,De les is: als je een actie houdt, doe dat in een week dat de kinderen een dag vrij hebben."

Bigbag

De kinderen kwamen vanochtend met skelters en rolcontainers aan op school. Met vuilniszakken en karretjes vol. ,,We hebben ongelooflijk gelachen met z'n allen. Want natuurlijk moet alles eerst gesorteerd worden. En we moesten naar al die supermarkten. Daar hadden we helemaal niet over nagedacht. De dominee had een aanhanger meegenomen, maar daar paste niet alles in, ondanks een bigbag in de aanhanger. Al die ouders en kinderen die kwamen helpen... Het was echt een heel goede ochtend.''