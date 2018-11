Geen treinverkeer rond Ommen door aanleg tweede perron

Sneller naar het noorden via Hardenberg over de N34

11:52 Het noorden van het land wordt de komende jaren sneller en beter bereikbaar via de N34. Bij Hardenberg wordt de rijksweg geschikt gemaakt voor een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. En in Drenthe, waar al 100 gereden mag worden, staat een verdubbeling van het aantal rijstroken op stapel.