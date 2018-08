Geen verder onderzoek naar vermeende problemen in Oranjebuurt Dedemsvaart

Dat zegt wethouder Alwin te Rietstap desgevraagd. Vlak na het incident in de Beatrixstraat in de buurt gaf burgemeester Peter Snijders nog aan te willen onderzoeken of er meer aan de hand was dan een ruzie in de relationele sfeer. ,,Burgemeester Snijders is met de politie de wijk in geweest en heeft daar persoonlijk met buutbewoners en getroffenen gesproken", aldus Te Rietstap, bij afwezigheid van de burgemeester. ,,Dat leverde geen beeld op dat om een onderzoek vraagt."