Geen zakcentje meer voor opruimen vuurwerkafval in Hardenberg

De jeugd in Dalfsen bijvoorbeeld krijgt straks 50 cent per ingeleverde boodschappentas vuurwerkafval. En zorgt zo gelijk voor schone straten. Maar Hardenberg volgt dat voorbeeld van haar buurgemeente niet, antwoordt het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van D66-raadslid Jacco Rodermond. ,,In het verleden zijn binnen Hardenberg vergelijkbare initiatieven ontplooid die echter niet tot substantieel betere resultaten hebben geleid dan met de huidige aanpak'', schrijft het Hardenbergse college, dat in de Dalfser aanpak 'vooralsnog geen meerwaarde' ziet.