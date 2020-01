Gefrustreerde Han (74) uit Dedemsvaart wacht en wacht maar op subsidiegeld voor pelletkachel, en hij is niet de enige

De kleine houten staafjes die Han Stapersma in zijn kachel gooit heten pellets, en de 74-jarige inwoner van Dedemsvaart is maar wat tevreden met zijn aankoop. In zijn huis aan de Marijkestraat is het behaaglijk en voelt de warmte volgens hem fijner aan dan die van de centrale verwarming of zijn oude gaskachel. Ondertussen begint Stapersma zelf overigens bijkans te koken van woede. ,,De rijksoverheid maakt mij boos. Al sinds oktober wacht ik op een toegezegde subsidie en word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Die bureaucratie irriteert me mateloos.”