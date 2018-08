Gehandicapten blijven betalen voor parkeerplek in centrum Hardenberg: 'niet acceptabel'

De gemeente Hardenberg is vooralsnog niet van plan het parkeren voor gehandicapten in het centrum gratis te maken. Het wil naar eigen zeggen geen onderscheid in de tarieven maken voor verschillende gebruikers van parkeerplaatsen, omdat het iedereen gelijk wil behandelen.

Dat laten burgemeester en wethouders weten, als antwoord op vragen van 50Plus-fractievoorzitter Gijs Schuurman. Die is van mening dat gehandicapten gratis zouden moeten kunnen parkeren, en dat Hardenberg haar beleid hierop moet aanpassen. ,,Ik vind deze antwoorden niet acceptabel", zegt Schuurman in reactie op de gemeentelijke afwijzing van zijn voorstel. ,,De gemeente zegt dat het de tarieven gelijk wil houden. Maar dat doet het nu niet, omdat gehandicapten eerst een parkeerkaart moeten aanschaffen. Die kost 62 euro en is vijf jaar geldig. Dat zijn tien parkeeruren per jaar. De tarieven zijn dus helemaal niet gelijk voor iedereen."

Schaarste

Hardenberg heeft Schuurman uitgelegd dat er ooit betaald parkeren is ingevoerd om belasting te heffen op het gebruik van de openbare ruimte. Het doel ervan was de schaarse parkeerplekken goed te verdelen over de verschillende groepen gebruikers. Daarnaast is de belasting ingevoerd om de investeringen in het parkeren te financieren. Daarbij heeft het al rekening gehouden met gehandicapten, stelt de gemeente. ,,In het centrum zijn op nagenoeg alle parkeerterreinen en parkeergarages in het verleden gehandicaptenparkeerplaatsen met grotere afmetingen gerealiseerd. Hierbij is ook een goede geografische spreiding gerealiseerd waardoor het centrum voor iedereen toegankelijk is."

Gelijkheidsbehandeling