Geiten houden de heide in Beerze kort: ‘Ze halen meer boompjes weg dan schapen’

De dieren laten er geen gras over groeien, ze vreten alsof ze dagenlang geen eten hebben gehad. Berken worden verslonden en kapotgetrokken en ook de vuilboom en vogelkers moeten eraan geloven. ,,Ja, ze eten veel op een dag”, vertelt Ida Bannink terwijl ze tussen de kudde door loopt. Gisteren stonden ze nog vol blad, nu zijn zelfs de vogelkersen helemaal geschild, met de hoorn halen ze alles eraf. Morgen moeten we ze daarom naar een plek ernaast brengen. En we letten er wel op dat ze geen jeneverbessen opvreten, maar dat doen ze in principe ook niet.” Ze controleert het mobiele hekwerk waar stroom op staat. ,,Het is voorzien van extra palen zodat het voor de wolf moeilijker wordt om eronderdoor te kruipen. Gelukkig hebben we daar nog geen ervaring mee”, vertelt ze.