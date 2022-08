Geja, Margien en Minie vieren 50 jaar vrouwenvoetbal in Dalfsen: ‘Even vrijen achter het kleedhok en weer door’

Balkbrug knokt voor behoud van buslijnen: ‘We moeten toch allemaal met het openbaar vervoer?’

Het openbaar vervoer in de kleine kernen staat in deze regio al jaren onder druk. Zoals in Balkbrug, dat de aansluiting per bus met het noorden én het zuiden dreigt te verliezen. Plaatselijk Belang knokt voor behoud, net als de gemeente Hardenberg. ,,Anders moeten we uren om.”

20 augustus