Gemeentebelangen Dalfsen haalt meer stemmen, maar minder zetels: ‘We staan er goed op’

uitslag verkiezingen - reactiesGemeentebelangen in Dalfsen haalt opgelucht adem, nu een mogelijk ‘Jos-effect’ op de uitslag van de verkiezingen is uitgebleven. Met 8 zetels blijft de partij de grootste, tot tevredenheid van ‘interim-lijsttrekker’ André Schuurman. ,,Als een derde van de bevolking op je partij stemt, dan staan we er goed op.”

Gemeentebelangen is in Dalfsen samen met het CDA winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij haalde absoluut gezien meer stemmen dan vier jaar geleden, maar die bleken nu niet genoeg voor een restzetel, waardoor de partij toch van 9 naar 8 gaat. ,,Maar daarmee zijn we diktevreden”, zegt André Schuurman, die als lijsttrekker halverwege de campagne het roer overnam van de in opspraak geraakte Jos Ramaker. Die was overigens ‘gewoon’ verkiesbaar. ,,Als een derde van de bevolking op je partij stemt, dan staan we er goed op.”

Schuurman hield naar eigen zeggen rekening met een terugval in het aantal zetels. Niet alleen omdat de lokale partij bij de vorige verkiezingen met miniem verschil twee restzetels in de wacht sleepte, maar ook gezien de voorgeschiedenis rond Ramaker. ,,Hij heeft zelf besloten om uit de campagne te stappen en daar hebben we respect voor.” Of deze uitslag iets over de mening van de Dalfsenaar in die kwestie zegt? ,,Dat kan ik zo niet zeggen.” Ramaker ontbrak op de verkiezingsavond. ,,Daar heeft hij zelf voor gekozen. Het lijkt me verstandig.”

CDA wint

In het kamp van het CDA klonk bij het scheiden van de markt gejuich, toen de staafdiagram niet zoals bij eerdere tussenstanden 5 maar 6 zetels aangaf. Tegen de negatieve spiraal waar de landelijke partij in lijkt te zijn beland, boekt de partij in Dalfsen dus winst. ,,En daar zijn we dolgelukkig mee”, zegt lijsttrekker Betsy Ramerman. ,,We zijn tijdens de campagne heel zichtbaar geweest. En hebben ook veel bezoeken gebracht aan boeren.” Juist die achterban lijkt lokaal het CDA niet in de steek te laten. ,,Daar zijn we dankbaar voor.”

Volledig scherm Betsy Ramerman (CDA), Rietje Lassche (ChristenUnie) en communicatiemedewerker Myrthe Honingh met elkaar in gesprek. © Martijn Bijzitter

Voor D66 verliep de avond ronduit ‘zuur’, concludeert lijsttrekker Bernard Smalbraak. Zijn partij leek op 2 zetels af te stevenen, maar strandde bij de huidige 1. Zeker gezien de landelijke tendens had D66 in Dalfsen op meer gehoopt. ,,Bij 3 zetels was ik op de banken gaan staan”, verklapt Smalbraak, in navolging tot partijleider Kaag, die dat deed bij haar landelijke verkiezingswinst. ,,Maar 2 leek ons meer reëel. Toch kijken we terug op een goede campagne. Waarin we de grootste partij (Gemeentebelangen, red.) tot een debat hebben kunnen dwingen.”

Trouw ChristenUnie

ChristenUnie is in Dalfsen al jaren een stabiele partij met 3 zetels. Lijsttrekker Rietje Lassche prijst zich gelukkig dat de partij dat trio stoeltjes heeft weten te behouden. ,,Ook gezien de coronaperiode. Wij zijn een partij met een kerkelijke achtergrond en juist veel kerken als plekken waar we elkaar ontmoeten zijn de afgelopen tijd dicht geweest. En toch heeft de kiezer ons weer trouw gevonden.” ChristenUnie ziet een plekje in de coalitie wel zitten. ,,Wij willen op zijn minst constructief meedenken. Dat doet de partij landelijk ook.”

Volledig scherm Burgemeester Erica van Lente heet de aanwezigen welkom. © Martijn Bijzitter

De Partij van de Arbeid handhaaft zich na een verlies acht jaar geleden op de twee zetels die het vier jaar terug veroverde. Voor fractievoorzitter en lijsttrekker Leander Broere komen die niet uit de lucht vallen. ,,We hebben een vol procentpunt gewonnen. In de campagne hebben we gehoopt op 3 zetels, maar gezien de restzetel van de vorige keer, zat dat er eigenlijk niet in.” Niettemin is ook zijn partij eventueel klaar om aan te schuiven bij coalitievorming. ,,Dat hebben we nooit onder stoelen of banken geschoven.”

VVD onderuit

Voor de VVD verliep de avond met behoud van haar ene zetel enigszins zoals verwacht, ondanks dat lijsttrekker Gerrit Jan Veldhuis drie scenario's had uitgetekend. ,,Plus één, gelijk of min één. In dat laatste geval waren we niet meer in de raad teruggekomen. Dat had ik niet zien gebeuren, maar goed, in die zin zijn we tevreden met onze zetel.” Neemt niet weg dat de VVD honderden kiezers verloor. ,,Landelijk hebben we de wind niet mee. En dat heeft zo zijn invloed.”