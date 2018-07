Gemeentehuis Dalfsen nog weken minder toegankelijk voor gehandicapten

Meisjes (5) doen beroep op burgemees­ter Dalfsen: 'Mag de Blauwe Bogen Brug ook roze?'

23 juli Niet alleen blauwe, maar ook roze bogen. Dat lijkt twee 5-jarige meisjes wel een goed plan voor de brug over de Vecht in Dalfsen. In een brief aan de burgemeester vroegen ze onlangs om de kleurrijke aanpassing. En zo'n brief kon de burgervader natuurlijk niet negeren.