Gemeenten niet onder de indruk van betonblokkenplan ProRail

Betonblokken op onbewaakte spoorwegovergangen om ze daarmee versneld en zonder overlegprocedures veiliger te maken. Met dat plan wekte topman Pier Eringa van spoorbeheerder ProRail vandaag verbazing. Kabinet en gemeenten zijn niet onder de indruk en wimpelen het af als proefballon. ,,Nee, we zijn niet geschrokken door dit nieuws. Als ze volgende week betonblokken bij ons zouden gaan plaatsen hadden we het wel geweten”, zegt Linda Simons namens de gemeente Voorst.

Zij wijst er op dat er continu overleg met is ProRail en dat de gemeente geen reden ziet om nu dergelijk ingrijpende acties te ondernemen. ,,We praten met ProRail over de veiligheid van álle spoorwegovergangen in onze gemeente.” De gemeente Raalte kan zich niet vinden in het ProRail-voorstel: ,,Er is nader onderzoek voor nodig om te kijken wat de effecten van een eventuele afsluiting zijn. Wij vinden het als gemeente wel belangrijk dat de gebruikers hierbij worden betrokken. Dus zomaar afsluiten zonder overleg met hen, vinden wij niet wenselijk.” Over afsluiting van de onbewaakte overgang aan de Sportlaan is al overeenstemming met ProRail bereikt.

Zelf blokken geplaatst

Bij de gemeente Lochem hebben ze zelf al betonblokken geplaatst bij een paar onbewaakte overgangen. Ze voelen zich daar dan ook helemaal niet aangesproken door het signaal dat ProRail met zijn actie wil afgeven. ,,We beschouwen ons als koploper op dit gebied. We hebben deze zomer afspraken gemaakt over het afsluiten van álle onbewaakte spoorwegovergangen in onze gemeente. Binnenkort komen we met een bericht over de fasering waarin we dat doen. Zeker is dat twee overgangen beveiligd worden en de andere gaan helemaal dicht.”

Achterhalen om welke onbewaakte spoorwegovergangen – NABO van ‘niet automatisch beveiligde overgang’ in vaktermen – het precies gaat bleek moeilijk. Eringa zegt dat hij al volgende week bij de 30 gevaarlijkste overgangen betonblokken wil neerzetten zodat er geen verkeer meer overheen kan. Welke dat zijn willen hij en zijn woordvoerder Aldert Baas niet zeggen. Er kan zelfs geen overzicht gepresenteerd worden van alle ruim 127 NABO’s.

Recreatief belang

Wandelnet blijkt echter in samenwerking met de ANWB, de Fietsersbond, het landelijk fietsplatform en NOC*NSF in februari van dit jaar een uitgebreid onderzoek gedaan te hebben naar de recreatieve waarde van al die kleine overgangen. Dat leert dat er in het gebied van de Stentor sprake is van 24 onbewaakte spoorwegovergangen, waarvan tien particuliere overwegen. Die laatste leiden vaak naar een enkele woning waardoor er maar incidenteel verkeer overheen gaat.

Zo’n overgang is bijvoorbeeld te vinden aan de Rechterensedijk in Dalfsen. Het is een smal pad, net breed genoeg voor een landbouwvoertuig, richting een boerderij. De bewoners willen niet reageren op het nieuws. Als pachter van de boerderij voelen zij zich niet de aangewezen persoon om iets te zeggen. Maar ze hoeven niet bang te zijn dat ze volgende week een betonblok op hun pad treffen: Daarmee zou hun veehouderij onbereikbaar worden en die enkele tractor die er op een dag overheen gaat vormt nauwelijks een risico op de Vechtdallijn, die elk half uur passeert.

Locaties

In Gelderland en Overijssel zijn de meeste NABO’s van ons land te vinden. Gelderland telt in totaal 622 overwegen, waarvan 33 onbewaakt. Overijssel heeft 299 overwegen, waarvan 27 onbewaakt. De onbewaakte overwegen zijn in deze regio te vinden in de gemeenten: Voorst (o.a. Woudweg, Bolkhorstweg), Lochem (Hulzerdijk in Almen en Diekinkweg), Warnsveld (Rietgerweg), Ruurlo (Loorsteeg en Reurinkweg), Deventer (Starinksweg), Dalfsen en Ommen (alleen particuliere overwegen), Beerze (De Stroperij), Raalte (Sportlaan). Wandelnet en de andere onderzoekende partijen pleiten er voor dat bij 85 onbewaakte overgangen rekening gehouden wordt met het recreatieve belang voor wandelaars en fietsers als het tot afsluiting komt.

Volledig scherm De overgang leidt naar 1 veehouderijbedrijf. Afsluiten van de overgang zou de bewoners afsluiten van de rest van de wereld. © Sander Lindenburg

Volledig scherm Een onbewaakte spoorwegovergang bij Dalfsen. © Sander Lindenburg