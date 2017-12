Gemeenten West-Overijssel steunen energieneutraal verbouwen

Hoe comfort kan worden gecombineerd met energiebesparing en het zelf opwekken van energie kunnen eigenaren van vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen leren op een van de gratis workshops of van een 'energieneutraal coach'. De eerste workshop is op 12 december in De Wiekelaar in Oudleusen. In het project Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel werken de zes gemeenten samen met de stichting Pioneering.