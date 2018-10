Gemist? Café Bruut in Zwolle week dicht en bevalling start in file op A6

Overijssel gebruikt elektri­sche camper als rijdende reclame­zuil

20:54 Met een volledig elektrisch aangedreven camper van Nederland, die uniek is in zijn soort, wil MarketingOost de provincie Overijssel onder de aandacht brengen van de toerist. De zogenaamde e-camper is donderdag officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Eddy van Hijum.