Gemist? Het hoger beroep van Michael P. en automobilist uit Coevorden komt om in De Krim

Ten Kate Nieuwleu­sen hoopt na afscheid Honda op doorstart WK Superbike-team

10:55 De teleurstelling is woensdagmiddag voelbaar bij Ten Kate in Nieuwleusen. Een dag eerder is het faillissement uitgesproken over het racingteam dat met Honda-motoren de afgelopen achttien seizoenen vele mondiale successen vierde. De opheffing van het World Superbike-team heeft geen gevolgen voor de motorzaak zelf, het dealerschap voor het Japanse motormerk, de webshop en de verkoopafdeling voor raceproducten.