Gemist? Melkwagen crasht in Balkbrug en protestactie tegen besluit Oostvaardersplassen

- A12 - Een man uit Kampen raakte ernstig gewond op de A12, ter hoogte van Woerden. De Kampenaar stond op de vluchtstrook en wilde hulp verlenen aan een automobilist toen een auto met volle snelheid inreed op de Kampenaar.

- PEC Zwolle - Zian Flemming kopte PEC Zwolle vanmiddag naar een punt in Alkmaar. De huurling van Ajax werkte in de slotfase de 2-2 tegen de touwen.

- Hattem - Een arrestatieteam viel gisteren een woning in Hattem binnen. Daags na de inval zit de schrik er in de buurt nog goed in. Later op de dag werd bekend dat de gearresteerde mannen zijn vrijgelaten.

- Melkwagen - Een vrachtwagenchauffeur is vanmiddag met zijn melkwagen op de kop in een sloot beland. De chauffeur raakte bij de crash in Balkbrug gewond.

- Oostvaardersplassen - Ongeveer honderd demonstranten liepen vandaag mee in een protestmars in Lelystad. De demonstranten willen niet dat ruim 1000 edelherten in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten.

- Ladelund - 111 Puttenaren lieten tijdens de oorlog het leven in het Duitse dorpje Ladelund, nadat ze daar te werk waren gesteld na de razzia die plaatsvond in Putten. Nu bijna 75 jaar na dato wordt er gewerkt aan een Tuin van Ontmoeting. De Stentor ging met enkele Puttenaren mee naar Ladelund.

