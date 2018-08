Gemist? Steekincident in Dedemsvaart en massaal bezochte politieactie in Emmeloord

- Steekincident Dedemsvaart - Een felle ruzie eindigde afgelopen nacht in een steekincident met dodelijke afloop in Dedemsvaart. De feestweek in het dorp is uit respect voor de familie van het slachtoffer aangepast.

- Screening bewakers - De diefstal bij een gebouw van Justitie heeft veel stof doen opwaaien. Bij de diefstal werden 25 dienstwapens en 450 gejat. De grote vraag is nu of het er (ex)-medewerker van justitie bij betrokken waren. Het gevangenispersoneel wordt nu periodiek gecontroleerd.

- Doorstart De Waard? - Geïnteresseerden staan in de rij om De Waard Tenten uit Heerde over te nemen. Gaat het dan toch tot een doorstart komen?

- Dodelijke aanrijding - De politie maakte vandaag bekend dat een vrouw van 19 jaar om het leven kwam bij een verkeersongeluk in haar woonplaats.

- Gestolen urn - Bij het crematorium in Dieren staan ze voor een raadsel. Wie heeft een urn van een Apeldoornse familie gestolen? De familie is geschokt en is een zoektocht gestart naar de urn.

- Overval in Nunspeet - Bij recreatiepark de Witte Wieven in Nunspeet was het gisteravond een komen en gaan van politie. Daags na de overval op de parkeigenaar gaat het leven gewoon weer door, al was het voor sommige vakantiegasten toch even schrikken.

PREMIUM-VERHAAL VAN DE DAG