Geschrokken opa Jan bij woning dodelijke crash Nieuwleusen: ‘Mijn kleinzoon speelt daar vaak’

Op het moment van het ongeluk aan de Burgemeester Backxlaan was alleen de bewoonster thuis. Zij was achter in de keuken aan het bellen toen het helemaal misging . Een automobiliste werd achter het stuur van haar Renault Kangoo onwel. Bewusteloos en met haar hoofd op het stuur en de voet op het gaspedaal, schoot ze rechtdoor over de kruising en eindigde via de voortuin met een harde knal in de voorgevel van de woning, zo zagen ooggetuigen.

Enorm geschrokken

De bewoonster is enorm geschrokken, maar bleef ongedeerd. Haar twee zoontjes en haar man waren niet aanwezig, vertelt opa Jan Praas zichtbaar opgelucht. ,,Mijn dochter was alleen binnen. Onze oudste kleinzoon was op school toen het gebeurde, onze jongste kleinzoon logeerde bij ons. Dat is een geluk bij een ongeluk geweest, want hij speelt heel vaak in de voorkamer. Je moet er niet aan denken wat er nog meer had kunnen gebeuren. Ook mijn schoonzoon was niet thuis, hij is leraar.”