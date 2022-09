Getraumatiseerde Filmon (24) moet jaren de cel na wilde steekpartij in azc Hardenberg

met video F1-feest in Hardenberg kent met zege van Max een fantas­tisch slot: ‘We hebben genoten’

De Markt in Hardenberg juicht wanneer Max Verstappen de Dutch Grand Prix in Zandvoort opnieuw op zijn naam schrijft. Het grote scherm en de andere raceactiviteiten lokken op twee dagen honderden belangstellenden naar de binnenstad. De winst in de Formule 1-wedstrijd is een kers op de taart. ,,De kaarten voor Zandvoort zijn heel duur. Dit is een mooi alternatief.”

4 september