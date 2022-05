Gewiekst dievenduo jat 27 inktpatronen in Nieuwleusen: alarm gaat niet af door ‘geprepareerde shopper’

Katten door de keuring in Dalfsen: ‘Mooie vorm, elegant en goed gespierd is ze ook’

Wat een gemauw! Meer dan tweehonderd katten bezetten zondag De Trefkoele in Dalfsen. Door de katten te laten keuren, weten de bazen en bazinnen of ze het ras goed in stand weten te houden. ,,Vaak denkt men dat hun kat de leukste en de liefste is, maar dat is niet altijd zo, hoor.”

