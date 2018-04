Gezellige drukte in het Vechtdal op Koningsdag

In tal van plaatsen was van alles te doen, zoals in Ommen een grote optocht en in Hardenberg (Heemse) een braderie die vele duizenden bezoekers trok. Verder waren er aubades, kinderspelen en muzikale optredens. In het centrum van Hardenberg was een gezellige drukte. Overal zaten de terrassen vol en genoten de mensen van een biertje, wijn, fris of koffie met oranjetompouce.