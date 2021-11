Gokkastenkrakers slaan wéér toe, nu bij Johan Mansier in Oudleusen: ‘Professionele bende’

Voor de tweede nacht op rij zijn in deze regio gokkasten opgebroken. Waarbij criminelen eerst toesloegen bij café en restaurant Lichtmis in de gelijknamige buurtschap, was het afgelopen nacht raak bij zalencentrum Mansier in Oudleusen. Eigenaar Johan Mansier werd in alle vroegte gebeld. ,,Ze hebben de gokkast uit de zaal gehaald en meegesleept naar buiten. Bij de kerk hebben ze hem opengebroken.”