Gouden BMX’er Niek Kimmann wacht maandag feestelijke huldiging in Dedemsvaart, maar eerst het WK

Op startheuvel in Tokio dacht Niek Kimmann nog aan zijn jeugd in het Vechtdal. Maandag wacht hem daar, in Dedemsvaart, een huldiging. Iedereen die dat wil mag de olympisch kampioen BMX toejuichen. En wie weet heeft Kimmann dan ook wel de wereldtitel binnen.

,,Ik haalde diep adem en stelde me voor dat ik gewoon een rondje aan het rijden was zoals ik altijd doe’’, blikte Kimmann in de Stentor terug op de momenten vlak voor de start van de olympische finale. ,,Een rondje met mijn maatjes, zoals ik deed toen ik 7 jaar oud was. Weet je; ik houd gewoon van dit spelletje en FCC De Vaart is het beginpunt geweest. De twee uur clubtraining daar was waar mijn hele week om draaide. En nu heeft De Vaart een olympisch kampioen. Ik hoop dat ze trots zijn.’’

Maandag krijgt de 25-jarige fietscrosser antwoord op die vraag. Fietscrossclub De Vaart tekent in samenwerking met de gemeente Hardenberg voor de huldiging van de man die in Lutten werd geboren. Deze vindt plaats aan de Archimedessstraat in Dedemsvaart. Hier opende de club in 2013 een professionele fietscrossbaan, gebouwd door Clark & Kent die ook tekenden voor Olympische en WK-banen.

Kimmann-bocht

Die baan is nog geopend door Niek, die destijds al talentvol was en veel wedstrijden won. Er is zelfs een bocht naar hem vernoemd. Logisch dus dat de gouden medaille winnaar hier in het zonnetjes wordt gezet. Op en rondom de baan is voldoende ruimte. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Leden van de crossclub verzamelen zich om 18.15 uur bij FCC De Vaart. Om 18.30 uur fietsen ze richting het ouderlijk huis van Niek Kimmann, om hem op te halen. Het is de bedoeling dat rond de weg een erehaag wordt gevormd. Om 19.00 uur start de huldiging op de baan. Onder meer wethouder Martijn Breukelman spreekt Kimmann toe.

Het kan maar zo dat Kimmann niet alleen als olympisch kampioen, maar ook als wereldkampioen kan worden gehuldigd. Hij mag zich zondag tot de favorieten rekenen, wanneer het WK op Papendal van start gaat.