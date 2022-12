Bij dit verpleeg­huis in Hardenberg verkopen ze het vlees nog in guldens: ‘Drie pond rollade’

Geef een dementerende een deur en hij of zij wil er doorheen, blijkt uit meerdere onderzoeken. Verstandig is dat echter niet altijd en de wil om naar buiten te gaan zorgde ook in verpleeghuis Oostloorn in Hardenberg voor onrust onder bewoners. Met nieuwe stickers die op de gang een woonwijk van vroeger nabootsen is dat voorbij. ,,Nu is er het buitengevoel wél. Binnen.’’

28 december