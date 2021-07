Gramsbergen heeft drie bewegwijzerde routes als uithangbord van de hardloopgroep

Gramsbergen heeft nu drie bewegwijzerde hardlooproutes. Of eigenlijk vier. Want naast de vijf en tien kilometer parcoursen is er ook de halve marathon die is in te korten naar twaalf kilometer. Dit alles is te danken aan Stephan Belt en Fredrik-Jan Takman van de Loopgroep Gramsbergen, die de routes zelf samenstelden.