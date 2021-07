Gramsbergen schaars lichtpuntje op evenementenkalender: corona blijft feesten teisteren

Gastvrij­heid centraal op unieke brede vakschool in Hardenberg: vast werk in horeca en vrijetijds­sec­tor

29 juni Zestien bedrijven in de vrijetijdssector en horeca in het Vechtdal starten samen de Vakschool 100% Gastvrij. Deze opleiding bestaat uit vier dagen werken en één dag per week naar school, verzorgd door het Alfa-college in Hardenberg. Leerlingen komen voor de duur van de opleiding in dienst van de Vakschool en worden gedetacheerd naar de aangesloten bedrijven.